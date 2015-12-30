Писатель из Нижнего Тагила презентовал книгу «Мой Тагил» ученикам школ города (ФОТО)

В Нижнем Тагиле с историей все хорошо: свой краеведческий музей, свои литераторы, краеведческая игра «Я - тагильчанин», которая много лет объединяет юных тагильчан во имя благой цели изучения истории родного города. А еще в Нижнем Тагиле есть свой собственный историк, краевед, автор многочисленных публикаций Сергей Пудовкин. Его очередная книга «Мой Тагил» представляет собой сборник научно-популярных очерков по истории города и Тагильского края, от первобытных времен и до конца XIX века. При этом автор выдвигает некоторые свои, весьма оригинальные, версии и трактовки многих исторических событий.

Адресована книга, в первую очередь, учащимся старших классов. Конечно, старшеклассники могут познакомиться с этой интереснейшей книгой в библиотеке, где совсем недавно проходила презентация книги автором. Но ребятам намного интереснее встретиться с книгой и автором в привычной обстановке, например, в своей школе. В канун новогодних праздников такая уникальная возможность выпала учащимся 9-х классов школы №81. Сергей Игоревич Пудовкин – известный тагильский историк и замечательный рассказчик, сам пришел к ребятам и принес свои необыкновенные книги. Он не только подробно рассказал о своей книге «Из глубины столетий. Мой Тагил», но и ответил на вопросы ребят.

Оказывается, наш город старше, чем мы думаем. Его история начинается не с первой плавки на Демидовском заводе, а с поселения, оставшегося после прохождения по этим местам Ермака с дружиной. Многие другие интересные факты можно найти в книгах Сергея Игоревича, а книг у него много. И сейчас в работе находится новая книга, посвященная истории Гальянки, которую с нетерпением ждут не только специалисты-историки и юные краеведы, но и библиотекари. Да-да, библиотекари! Ведь именно при поддержке МБУК «ЦГБ» филиала №5 и состоялась встреча Сергея Пудовкина с девятиклассниками.

Сергей Игоревич выразил согласие на предложение о дальнейшем сотрудничестве с филиалом №5. Таким образом, прошедшая встреча историка с юными краеведами и просто заинтересованными ребятами не была последней, ведь следующая ожидается уже в феврале 2016 года.