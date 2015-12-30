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Писатель из Нижнего Тагила презентовал книгу «Мой Тагил» ученикам школ города (ФОТО)
Сюжеты:
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Писатель из Нижнего Тагила презентовал книгу «Мой Тагил» ученикам школ города (ФОТО)

30 декабря 2015, 11:20Свободное времяMaurice
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