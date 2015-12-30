Представители Администрации города привезли подарки в Дом ребенка при ИК № 6 (ФОТО)
30 декабря 2015, 10:35Свободное времяMaurice
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В рамках Дней милосердия представители Администрации г. Нижнего Тагила побывали в Доме ребёнка при исправительной колонии № 6, чтобы поздравить детей с наступающим новым годом.
Сюжеты: Нижний Тагил
На сегодняшний день в Доме ребёнка воспитывается 97 малышей. Заместитель Главы Администрации города Валерий Суров и специалисты управления социальных программ и семейной политики привезли детям сладкие подарки.
Малыши встретили гостей в ярких новогодних костюмах возле большой, нарядной елки и показали, как умеют танцевать, петь и играть. В завершении небольшого праздника Дед Мороз вручил ребятам новогодние наборы.
В управлении социальных программ и семейной политики отметили, что подобные декабрьские встречи стали традицией. Представители Нижнего Тагила каждый год навещают малышей.
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