Представители Администрации города привезли подарки в Дом ребенка при ИК № 6 (ФОТО)

На сегодняшний день в Доме ребёнка воспитывается 97 малышей. Заместитель Главы Администрации города Валерий Суров и специалисты управления социальных программ и семейной политики привезли детям сладкие подарки.

Малыши встретили гостей в ярких новогодних костюмах возле большой, нарядной елки и показали, как умеют танцевать, петь и играть. В завершении небольшого праздника Дед Мороз вручил ребятам новогодние наборы.