В Нижнем Тагиле объявлен конкурс на самое красивое новогоднее окно
30 декабря 2015, 16:35Свободное времяПавел Щербина
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Администрация Нижнего Тагила приглашает всех жителей украсить свои окна к Новому 2016 году. Суть конкурса состоит в праздничном и ярком украшении своих окон и балконов. Важно, чтобы праздничное настроение создавалось не только у жильцов квартиры, но и прохожих на улице.
Сюжеты: Нижний Тагил
Подробности конкурса и призы – пока держатся в тайне, но известно, для участия в конкурсе нужно отправлять фотографии праздничных окон и балконов на сайт Администрации Нижнего Тагила.
Портал TagilCity.ru призывает тагильчан создавать праздничное настроение себе и окружающим, но не забывать при этом о пожарной безопасности. Гирлянды, лампочки и свечи всегда должны быть под вашим присмотром.
Не стоит забывать о том, что в новогоднюю пору всегда есть чем заняться и вне дома. Если ваши каникулы уже начались, но вы не знаете чем себя развлечь – ознакомьтесь с новогодней афишей на TagilCity.ru.
Украсить можно не только окна. Например, можно обновить свою мебель. Обивка мебели кожей нужна реставрации или обновлении старой мебели.
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