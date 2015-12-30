В Нижнем Тагиле объявлен конкурс на самое красивое новогоднее окно

Подробности конкурса и призы – пока держатся в тайне, но известно, для участия в конкурсе нужно отправлять фотографии праздничных окон и балконов на сайт Администрации Нижнего Тагила.

Портал TagilCity.ru призывает тагильчан создавать праздничное настроение себе и окружающим, но не забывать при этом о пожарной безопасности. Гирлянды, лампочки и свечи всегда должны быть под вашим присмотром.

Не стоит забывать о том, что в новогоднюю пору всегда есть чем заняться и вне дома. Если ваши каникулы уже начались, но вы не знаете чем себя развлечь – ознакомьтесь с новогодней афишей на TagilCity.ru.