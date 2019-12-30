Тагильчанам предлагают создать эскизы арт-объектов для улиц города

Конкурс «Центр притяжения» организован для всех жителей города, принять в нем участие могут как взрослые, так и дети. За лучшие работы в каждой из номинаций участники получат призы. Организаторами выступают мэрия и Центр развития туризма, участников просят не сдерживать свою фантазию.

В конкурсе несколько возрастных групп: дети-дошкольники, школьники 1-5 классов, ученики 6-11 классов, студенты и взрослые. Всего — 12 призовых мест. К эскизу нужно приложить концепцию проекта, описание объекта, описать материалы, из которых он будет изготовлен, а также примерное месторасположение. Лучший арт-объект воплотят в жизнь.

При подведении итогов будут оцениваться проработанность проекта, новизна и оригинальность идеи, привязка к территории, конструктивное решение, функциональность объекта, безопасность конструкции и экологичность материалов, интересное цветовое и композиционное решение и устойчивость к погодным условиям,сообщают организаторы.