Тагильчанам предлагают создать эскизы арт-объектов для улиц города
В Нижнем Тагиле объявлен конкурс эскизов арт-объектов, которые могут в дальнейшем появиться на городских улицах, сообщается на сайте Центра развития туризма.
Конкурс «Центр притяжения» организован для всех жителей города, принять в нем участие могут как взрослые, так и дети. За лучшие работы в каждой из номинаций участники получат призы. Организаторами выступают мэрия и Центр развития туризма, участников просят не сдерживать свою фантазию.
В конкурсе несколько возрастных групп: дети-дошкольники, школьники 1-5 классов, ученики 6-11 классов, студенты и взрослые. Всего — 12 призовых мест. К эскизу нужно приложить концепцию проекта, описание объекта, описать материалы, из которых он будет изготовлен, а также примерное месторасположение. Лучший арт-объект воплотят в жизнь.
При подведении итогов будут оцениваться проработанность проекта, новизна и оригинальность идеи, привязка к территории, конструктивное решение, функциональность объекта, безопасность конструкции и экологичность материалов, интересное цветовое и композиционное решение и устойчивость к погодным условиям,сообщают организаторы.
Эскизы принимаются по адресу улица Горошникова, 56, кабинет 521 с 9.00 до 17.00 часов в рабочие дни с 9 января по 28 февраля. Тел.: 8 (34-35) 25-26-52, 8 3435 42-11-18, электронная почта turizmnt@mail.ru.