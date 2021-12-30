Семейные елка и пельмени: какие бывают традиции на Новый Год у известных тагильчан

Семейные елка и пельмени: какие бывают традиции на Новый Год у известных тагильчан
Семейные елка и пельмени: какие бывают традиции на Новый Год у известных тагильчан
Сегодня, 18:00Свободное времяФото: 1МI
Кто-то каждый год 31 декабря ходит в баню, кто-то украшает елку, а кто-то в новогоднюю ночь считает добрым знаком собраться всей семьей за общим столом. Так много разных обычаев, а праздник — он один, общий на всех. О своих новогодних традициях TagilCity.ru рассказали известные тагильчане — герои наших публикаций.

Новогодние традиции бывают разные — стандартные и не очень, забавные и вкусные, личные и семейные. Каждый год тагильчане перед Новым годом и на протяжении всех каникул выполняют какие-то особые ритуалы, которые помогают не только создавать в доме и на душе атмосферу праздника, но и ассоциируются с ним. Собеседники редакции TagilCity.ru поделились своими самыми сокровенными и веселыми обычаями, без которых «новый год — не новый год».

Лепить пельмени на праздник за большим семейным столом любит вице-мэр Нижнего Тагила Вячеслав Горячкин. С первым замглавы города солидарен и худрук Драматического театра Игорь Булыгин:

31 числа утром всей семьей мы лепим пельмени. Правда сразу говорю, мы не подаем их на новогодний стол, и так много всего. Но вот 2 января обязательно пельмени чтоб были. Именно своими руками. Когда-то их очень много мы делаем, когда-то немного. Это неважно, главное собраться всем вместе. Вот этот сбор всей семьи за лепкой пельменей, наверное, он подчеркивает, что новый год — это семейный праздник. Я привык с детства с уксусом, кто-то с майонезом, кто-то со сметаной. Каждый со своим.

Фото: pixabay.com

Депутат Нижнетагильской городской думы Мария Лисина с грустью вспоминает детство, когда она со своим младшим братом и родителями лепили пельмени за общим столом. Сейчас, по словам девушки, она этого не делает — Мария живет одна, и процесс лепки становится скучным в одиночку.

А вот главврач ЦГБ № 1 Александр Павловских лепит пельмени спустя пару дней после Нового Года.

Традиция у нас скорее посленовогодняя, так сказать, мы всей дружной семьей готовим пельмени, а кто не задействован в этом процессе рассматривают семейные фото и видеоматериалы, вспоминая самые красочные моменты нашей жизни.

Елка как символ Нового Года не только украшает дом, но и вовлекает все поколения семьи в процесс создания праздничного настроения, считают наши собеседники.

Не смотря на очень большие различия в жизни людей, Новый год в каждой семье чем-то похож и имеет много общего. Обязательно есть елка, традиционно ее украшают самые младшие и самые старшие, поделился Сергей Овсянников, главврач Демидовской ЦГБ.

Неотъемлемой частью Нового Года считает елку и Депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Погудин.

Никогда не празднуем Новый год без елки. В любом варианте — большая, маленькая, не важно. Сейчас ставим искусственную, но запах настоящей елки из детства меня не покидает. Обязательно вешаем всю новогоднюю иллюминацию. Под елкой у нас всегда стоят Дед Мороз со Снегурочкой.

Наряжать елку и украшать дом привыкла и Мария Лисина — девушка готовит новогоднюю красавицу уже в первый месяц календарной зимы. 15 декабря для создания атмосферы праздника ставит елку и Депутат Государственной думы Константин Захаров.

У нас традиция уже 15 декабря ставить и украшать елку. И стоит она у нас до 15 февраля, чтобы подольше сохранялось праздничное настроение.

Новогодняя ель Андрея Волегова
Фото:Личный архив экоактивиста Андрея Волегова

Когда мы готовили этот материал, многие из наших собеседников при вопросе о традициях на новый год улыбались и отвечали «Нет, в баню 31 декабря мы не ходим». Эта культовая фраза стала символом новогодних праздников. Да и сам фильм Эльдара Рязанова уже стал традицией в некоторых российских семьях, например, у Сергея Овсянникова.

Тагильский блогер Стася Новоселова не только украшает к Новому Году дом, но и традиционно пускает в полночь салют. Выйти в новогоднюю ночь на улицу стало традицией и в семье главы Дзержинского района Александра Ревенко.

Бывший водитель тагильской скорой Михаил Смольников за несколько часов до боя курантов любуется главными елками Нижнего Тагила и Дзержинского района.

Мы, традиционно, за пару часов до Нового Года едем на центральную ёлку, а потом на нашу к ДК Окунева. После 00:00 часов мы обязательно выходим на улицу и смотрим салют. Ну и поздравления родных и близких, разумеется.

Есть и те тагильчане, кто посиделкам дома в первые дни Нового Года предпочитает активный отдых.

Была большая семья у нас, вообще мы из города Лесного. И вся большая семья и летом, и зимой ходила в походы, летом с палатками 20-25 человек. И животных всех своих домашних брали, и зимой на лыжах, делится директор ГДДЮТ Оксана Михневич.

Фото:1МI

Любит подышать свежим воздухом в каникулы и глава Дзержинского района Александр Ревенко.

Из традиций — если погода позволяет, 1 января всегда идем в лес, просто погулять, подышать новогодним воздухом.

А вот художественный руководитель Драмтеатра Игорь Булыгин предпочитает Новый год начинать с новых мест и новых приключений.

1 января мы обязательно утром уезжаем куда-то в новое место. Просто садимся в машину и едем туда, куда нам захотелось. Мы едем, например, на природу. Поехали, посидели. В этом году поехали в Усть-Утку, в следующем году в Висим, Невьянск. Это же пределы области. Это тоже начать год с движения, путешествия, с открытия нового чего-то. Раз это новый год, то что-то новое открывать.

Но у всех наших собеседников есть самый главный обычай — встречать Новый Год в кругу семьи.

Традиция одна — я никогда никуда не пойду в самый лучший ресторан. Мне надо быть обязательно с семьей. Пока была жива — с мамой, вот хоть вдвоем с ней буду, но буду с мамой. А сейчас у меня доченька в Екатеринбурге, сестренка. И собираемся самой близкой родней и делаем всякие вкусности, рассказала Оксана Михневич.

Фото:pixabay.com

Ценность главного семейного праздника и его важность подчеркнул и Вячеслав Погудин.

Самая главная традиция — это отмечать всегда дома и всегда в кругу семьи. Дочь, внучки, жена — все вместе. Это я ценю больше всего и считаю главной традицией.

Встречать Новый Год в кругу родных и близких считает необходимой и важной традицией и глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Семьей собираться, мы всегда Новый год празднуем только семьей.

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