Семейные елка и пельмени: какие бывают традиции на Новый Год у известных тагильчан

31 числа утром всей семьей мы лепим пельмени. Правда сразу говорю, мы не подаем их на новогодний стол, и так много всего. Но вот 2 января обязательно пельмени чтоб были. Именно своими руками. Когда-то их очень много мы делаем, когда-то немного. Это неважно, главное собраться всем вместе. Вот этот сбор всей семьи за лепкой пельменей, наверное, он подчеркивает, что новый год — это семейный праздник. Я привык с детства с уксусом, кто-то с майонезом, кто-то со сметаной. Каждый со своим.