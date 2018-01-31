2 000 человек захотели стать волонтёрами на ЧМ-2018 в Екатеринбурге (ФОТО)

В столице Урала закончился приём заявок от желающих стать волонтёрами на ЧМ-2018 по футболу. С июля 2017 года все желающие могли пройти собеседование. Конкурс составил 2 человека на место.

К кандидатам предъявлялись определенные требования. Во-первых, желающий стать волонтёром должен иметь опыт работы на спортивных мероприятиях и, во-вторых, должен владеть разговорным английским.

Среди желающих большое количество студентов, но встречаются также пенсионеры и иностранцы. Пожилые люди ценятся за опыт и ответственное отношение к делу, иностранные гости необходимы из-за знания языков.

Всего были отобраны 2000 человек. Только 1000 из них станут волонтёрами, и ещё 40% попадут в резерв. Результаты отбора станут известны в марте, сообщает «ЕТВ».

Фото: «ЕТВ»