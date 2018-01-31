2 000 человек захотели стать волонтёрами на ЧМ-2018 в Екатеринбурге (ФОТО)
С июля 2017 года происходил набор заявок желающих стать волонтёрами на этапе кубка мира по футболу в Екатеринбурге. На одно волонтёрское место претендовали 2 кандидата.
В столице Урала закончился приём заявок от желающих стать волонтёрами на ЧМ-2018 по футболу. С июля 2017 года все желающие могли пройти собеседование. Конкурс составил 2 человека на место.
К кандидатам предъявлялись определенные требования. Во-первых, желающий стать волонтёром должен иметь опыт работы на спортивных мероприятиях и, во-вторых, должен владеть разговорным английским.
Среди желающих большое количество студентов, но встречаются также пенсионеры и иностранцы. Пожилые люди ценятся за опыт и ответственное отношение к делу, иностранные гости необходимы из-за знания языков.
Всего были отобраны 2000 человек. Только 1000 из них станут волонтёрами, и ещё 40% попадут в резерв. Результаты отбора станут известны в марте, сообщает «ЕТВ».
Фото: «ЕТВ»
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