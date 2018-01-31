Юные тагильчане представят область на всероссийском робототехническом форуме (ФОТО)

В Нижнем Тагиле 27 января прошел робототехнический форум среди дошкольников, где свои проекты продемонстрировали команды детских садов из Нижнего Тагила, Красноуральска и Первоуральска.

Форум стал частью региональных отборочных соревнований, которые проводились среди детских и взрослых команд по трем тематикам. Так, дошкольники показали свои силы в создании проекта «Робо-помощники в семье», педагоги защищали работы по теме «Робототехника и техническое творчество в образовательном пространстве дошкольной организации», также заочно оценивался проект «Инженерная книга».

Юные тагильчане и их педагоги отличились в защите своих проектов, заняв призовые места. Дошкольники из Нижнего Тагила заняли в конкурсе по созданию проектов 1-е и 3-е место, уступив «серебро» детскому саду из Красноуральска. Воспитатели тагильских детских садов в своей номинации заняли 1 и 2 место: на 3 месте оказался детский сад из Красноуральска.

По итогам отборочного конкурса команда детского сада № 6 и воспитатель детского сада № 202 из Нижнего Тагила будут представлять Свердловскую область на всероссийском форуме по робототехнике среди дошкольных организаций «ИкаРенок», который пройдет в Москве, пишет пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила