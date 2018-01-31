Юные тагильчане представят область на всероссийском робототехническом форуме (ФОТО)
Завершились отборочные соревнования форума по робототехнике, по итогам которого дошкольники из Нижнего Тагила заняли призовые места. Они будут представлять Свердловскую область на всероссийском робототехническом форуме в Москве.
В Нижнем Тагиле 27 января прошел робототехнический форум среди дошкольников, где свои проекты продемонстрировали команды детских садов из Нижнего Тагила, Красноуральска и Первоуральска.
Форум стал частью региональных отборочных соревнований, которые проводились среди детских и взрослых команд по трем тематикам. Так, дошкольники показали свои силы в создании проекта «Робо-помощники в семье», педагоги защищали работы по теме «Робототехника и техническое творчество в образовательном пространстве дошкольной организации», также заочно оценивался проект «Инженерная книга».
Юные тагильчане и их педагоги отличились в защите своих проектов, заняв призовые места. Дошкольники из Нижнего Тагила заняли в конкурсе по созданию проектов 1-е и 3-е место, уступив «серебро» детскому саду из Красноуральска. Воспитатели тагильских детских садов в своей номинации заняли 1 и 2 место: на 3 месте оказался детский сад из Красноуральска.
По итогам отборочного конкурса команда детского сада № 6 и воспитатель детского сада № 202 из Нижнего Тагила будут представлять Свердловскую область на всероссийском форуме по робототехнике среди дошкольных организаций «ИкаРенок», который пройдет в Москве, пишет пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила
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