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Юные тагильчане представят область на всероссийском робототехническом форуме (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Юные тагильчане представят область на всероссийском робототехническом форуме (ФОТО)

31 января, 14:30Свободное время
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