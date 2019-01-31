Тагильские школьники встретились с фотографом из Америки
Сегодня, 20:35Свободное времяФото: пресс-служба МБУК «ЦГБ»
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Старшеклассники из Политехнической гимназии Нижнего Тагила встретились с фотографом из Америки Телаваей Рейнольдс, которая представит свои работы в галерее «Угол» в «Доме Окуджавы».
Сюжеты: Нижний Тагил
Выставка фоторабот Телаваи Рейнольдс откроется 1 февраля. Девушка специально приехала в Нижний Тагил раньше, чтобы организовать подготовку к выставке. Кроме того, фотограф встретилась со школьниками. В Политехнической гимназии она посетила урок английского языка, на котором рассказала о себе, своих работах и экспозиции, представленной в Нижнем Тагиле.
На выставке «В другом месте» будут представлены 19 сюрреалистических фотографий Телавии Рейнольдс. По ее словам, в своих работах она пыталась передать состояние человека, находящегося между сном и реальностью. Фотоработы были сделаны в Перу, Мексике и Боливии, сообщает пресс-служба Центральной городской библиотеки.
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