Тагильские школьники встретились с фотографом из Америки

Выставка фоторабот Телаваи Рейнольдс откроется 1 февраля. Девушка специально приехала в Нижний Тагил раньше, чтобы организовать подготовку к выставке. Кроме того, фотограф встретилась со школьниками. В Политехнической гимназии она посетила урок английского языка, на котором рассказала о себе, своих работах и экспозиции, представленной в Нижнем Тагиле.