Менее чем через месяц тагильчан ждут семь выходных дней
Планы на длительные майские праздники стоит начинать строить уже сейчас.
Согласно производственному календарю на 2016 год, четыре выходных дня будут посвящены Празднику Весны и Труда (с 30 апреля по 3 мая). Три дня (с 7 по 9 мая) россияне будут отдыхать в честь Дня победы.
TagilCity.ru напоминает о том, что в этом году, по сути, россияне получают два отпуска. Свои законные 30 оплачиваемых дней от работодателя и 30 праздничных дней, которые распределены по всему году неравномерно.
Новогодние каникулы, продолжавшиеся 10 дней, россияне уже отгуляли. Впереди вторые по количеству выходных майские праздники. В сумме россияне отдохнут ещё семь дней.
Однако не стоит забывать о том, что многие тагильчане работают по другому графику. Это сотрудники экстренных служб, железнодорожники, работники розничных магазинов и многие другие.
Праздничные дни - отличный повод съездить куда-нибудь и отдохнуть. Если же дорога заведет вас в Сургут, то вы можете остановиться в гостинице «Обь». Посмотреть цены на номера вы можете на сайте hotel-surgut.ru.
© Эрик Х., TagilCity.ru