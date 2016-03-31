Менее чем через месяц тагильчан ждут семь выходных дней

Согласно производственному календарю на 2016 год, четыре выходных дня будут посвящены Празднику Весны и Труда (с 30 апреля по 3 мая). Три дня (с 7 по 9 мая) россияне будут отдыхать в честь Дня победы.

TagilCity.ru напоминает о том, что в этом году, по сути, россияне получают два отпуска. Свои законные 30 оплачиваемых дней от работодателя и 30 праздничных дней, которые распределены по всему году неравномерно.

Новогодние каникулы, продолжавшиеся 10 дней, россияне уже отгуляли. Впереди вторые по количеству выходных майские праздники. В сумме россияне отдохнут ещё семь дней.

Однако не стоит забывать о том, что многие тагильчане работают по другому графику. Это сотрудники экстренных служб, железнодорожники, работники розничных магазинов и многие другие.

Праздничные дни - отличный повод съездить куда-нибудь и отдохнуть. Если же дорога заведет вас в Сургут, то вы можете остановиться в гостинице «Обь». Посмотреть цены на номера вы можете на сайте hotel-surgut.ru.