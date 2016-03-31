В Нижнем Тагиле на базе «Спартак» молодежь ловила вражеского маршала (ФОТО)
В эти выходные на лыжной базе «Спартак» развернулись настоящие баталии. Там прошла военно-спортивная игра «Маршал», в которой участвовали студенты и работающая молодежь Нижнего Тагила.
Соревновались в физподготовке, военной тактике и сплоченности более 20-ти команд из образовательных учреждений и предприятий города.
В составе каждой команды шесть человек, у всех есть свои воинские «звания». Вооружившись пейтбольными ружьями, они должны захватить вражеского маршала. Побеждает команда, которая захватила «важную персону» больше всего раз. При этом учитывается время, затраченное на выполнение миссии.
Победителем среди студентов стала команда колледжа им. Демидова. А среди работающей молодежи лучшими оказались работники Нижнетагильского института испытания металлов.
Такие соревнования на свежем воздухе проводятся каждый год. Их задача - привлечь молодежь к здоровому образу жизни и вызвать интерес к службе в армии.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru