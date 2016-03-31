В Нижнем Тагиле на базе «Спартак» молодежь ловила вражеского маршала (ФОТО)

Соревновались в физподготовке, военной тактике и сплоченности более 20-ти команд из образовательных учреждений и предприятий города.

В составе каждой команды шесть человек, у всех есть свои воинские «звания». Вооружившись пейтбольными ружьями, они должны захватить вражеского маршала. Побеждает команда, которая захватила «важную персону» больше всего раз. При этом учитывается время, затраченное на выполнение миссии.