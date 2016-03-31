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В Нижнем Тагиле уже идёт подготовка в празднованию Дня молодёжи: выступить со своими инициативами может каждый (ФОТО)
Сюжеты:
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В Нижнем Тагиле уже идёт подготовка в празднованию Дня молодёжи: выступить со своими инициативами может каждый (ФОТО)

31 марта 2016, 10:15Свободное времяПавел Щербина
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