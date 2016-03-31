В Нижнем Тагиле уже идёт подготовка в празднованию Дня молодёжи: выступить со своими инициативами может каждый (ФОТО)

Оргкомитетом решено, что собрания, на которых будет определяться то, как Нижний Тагил отметит День молодёжи, будут проводиться каждую пятницу в Городском дворце молодежи (ул. Пархоменко, 37) с 17:00.

Мы приглашаем людей с идеями, предложениями, которые они готовы самостоятельно реализовать. Мы стараемся создать большую команду молодёжи, которая создаст праздник. Подключиться можно на любом этапе. В любую из пятниц. Необязательно приходить в 17:00. Мы понимаем, что многие люди работают. Собрания будут продолжаться и после 18:00, наши двери открыты, мы принимаем всех с позитивными идеями, конструктивом и желанием сделать этот праздник вместе рассказала журналистам TagilCity.ru одна из организаторов будущего праздника – Светлана Мусатова (обладатель премии «Человек года-2014» в номинации «Личность года»).

TagilCity.ru отмечает, что на собраниях будут выступать лекторы из Москвы и Санкт-Петербурга, которые будут делиться своим опытом в проведении молодёжных праздников и фестивалей.

Прислушаются ли тагильчане к рекомендациям? Проявят ли они необходимую инициативу? Каким получится праздник молодёжи в этом году? Это станет известно только в конце июня, а пока TagilCity.ru предлагает вспомнить то, каким был День молодёжи в 2015 году.

Фотоотчет «Праздник красок Холи, День молодежи, 27.06.2015»

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