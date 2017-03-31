Фестиваль КВН состоится 1 апреля в ДК им. Окунева в Нижнем Тагиле (ФОТО)
1 апреля в ДК Окунева Нижнего Тагила пройдёт фестиваль КВН. Тема этого года «18 нам уже». Она выбрана в честь 18-летия молодёжной организации УВЗ. Начало в 17:00, вход свободный.
Всё мероприятие рассчитано примерно на полтора-два часа.
От УВЗ в фестивале примет участие 7 команд:
- Команда металлургического производства «Дай жару»
- Команда механосборочного производства «911»
- Команда вспомогательного производства «Аты-баты вспомогаты»
- Команда Профсоюзной организации «Уралвагонзавод» «Профсоюзы»
- Команда вагоносборочного производства «Общий вагон»
- Команда отделов и управлений «Федоты»
- Команда энергетического производства «ЭнергоМикс»
Также примут участие 3 городские команды:
- «В городе Т»
- «С понедельника»
- «Константа»
В каждой команде участвует до 15 человек. У каждого в команде есть собственный актив подразделения. Они собирают команду и вместе придумывают шутки.
Ребята уже три недели фактически живут в ДК Окунева, а сегодня там состоялся генеральный прогон рассказали редакции TagilCity.ru на УВЗ.
В программе фестиваля 3 конкурсных этапа, первое из которых - приветствие. Далее, 5 новостей или «5 залпов». Это новый формат, в котором команда рассказывает пять шуток и обыгрывает их. Если у жюри возникают какие-либо вопросы, то команда должна представить ещё одну или две шутки. Последний этап – музыкальный. Он называется «Теперь нам можно всё».
Всех, кто хочет зарядится позитивом, ждут 1 апреля в 17:00 в ДК им. Окунева. Вход свободный.
© Екатерина Малых, TagilCity.ru