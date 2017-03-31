Фестиваль КВН состоится 1 апреля в ДК им. Окунева в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Всё мероприятие рассчитано примерно на полтора-два часа.

От УВЗ в фестивале примет участие 7 команд:

Команда металлургического производства «Дай жару»

Команда механосборочного производства «911»

Команда вспомогательного производства «Аты-баты вспомогаты»

Команда Профсоюзной организации «Уралвагонзавод» «Профсоюзы»

Команда вагоносборочного производства «Общий вагон»

Команда отделов и управлений «Федоты»

Команда энергетического производства «ЭнергоМикс»

Также примут участие 3 городские команды:

«В городе Т»

«С понедельника»

«Константа»

В каждой команде участвует до 15 человек. У каждого в команде есть собственный актив подразделения. Они собирают команду и вместе придумывают шутки.

Ребята уже три недели фактически живут в ДК Окунева, а сегодня там состоялся генеральный прогон рассказали редакции TagilCity.ru на УВЗ.

В программе фестиваля 3 конкурсных этапа, первое из которых - приветствие. Далее, 5 новостей или «5 залпов». Это новый формат, в котором команда рассказывает пять шуток и обыгрывает их. Если у жюри возникают какие-либо вопросы, то команда должна представить ещё одну или две шутки. Последний этап – музыкальный. Он называется «Теперь нам можно всё».

Всех, кто хочет зарядится позитивом, ждут 1 апреля в 17:00 в ДК им. Окунева. Вход свободный.