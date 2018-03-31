Лучшие работники культуры Нижнего Тагила были отмечены руководством города (ФОТО)

По итогам 2017 года мэр Нижнего Тагила наградил работников культуры по нескольким номинациям.

Творческий коллектив Нижнетагильского драматического театра и представители Нижнетагильского музея изобразительных искусств были удостоены наград в номинации «За творческие, научные и педагогические работы профессионального коллектива в области изобразительного, музыкального, театрального, хореографического искусства, литературы, музейного и библиотечного дела».

Коллектив самодеятельного любительского художественного творчества «Авторский театр татарской культуры» удостоился премии главы города в номинации «За творческие работы самодеятельного коллектива в области музыкального, изобразительного, хореографического и театрального искусства», сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

Своим творчеством вы прославляете тагильскую землю и обогащаете духовную жизнь наших горожан, оберегаете достояние наших предков и продвигаете современное российское искусство отметил Сергей Носов в ходе награждения победителей.