Интернет-сериал Сергея Мавроди бьет рекорды Youtube по количеству просмотров

Первая серия сериала «Зомби», которая была опубликована на Youtube 6 декабря 2015 года, уже набрала 2,9 млн просмотров. Суммарная же аудитория всех серий сериала сериала превышает 100 млн человек.

Сергей Мавроди является не только сценаристом интернет-ситкома, но и композитором. Он написал саундтрек для 13-ти серий.

Сам финансист говорит о том, что интернет-сериал не является для него способом заработка, поскольку за любыми его доходами пристально следят приставы. Ведь Сергей Мавроди всё ещё выплачивает деньги по гражданским искам от вкладчиков МММ. Однако нельзя исключать вероятность того, что, покорив творческий Олимп, финансист сможет погасить долги перед всеми пострадавшими вкладчиками.

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