Финал престижного театрального конкурса Свердловской области в 2018 году состоится в Нижнем Тагиле (ФОТО)

В наш город приедут именитые представители театрального мира региона, которые внесли немалый вклад в развитие этого вида искусства. В Нижнем Тагиле они получат награды за поставленные спектакли.

Новость стала известна накануне на церемонии закрытия фестиваля по итогам 2016 года. Директор театра Ольга Анисимова получила из рук председателя областного отделения Союза театральных деятелей Михаила Сафронова своеобразную эстафетную палочку – маленькое синее кресло.

По словам Ольги Анисимовой, это большая честь.

Нашему театру оказали большое доверие, и мы его оправдаем отметила Ольга Анисимова.

В следующем году конкурс будет проводиться уже в 38 раз.