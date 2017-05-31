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«Громко пел на музыке», «Кричала Спарта!»: выставка замечаний в дневниках пройдет в Екатеринбурге (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Громко пел на музыке», «Кричала Спарта!»: выставка замечаний в дневниках пройдет в Екатеринбурге (ФОТО)

31 мая 2017, 15:15Свободное время
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