«Громко пел на музыке», «Кричала Спарта!»: выставка замечаний в дневниках пройдет в Екатеринбурге (ФОТО)

По инициативе представителей УрФУ, в России решили создать «красную летопись» из записей в школьных дневниках.

Организаторы данного мероприятия считают, что для многих это станет интересным путешествием в детство, а для студентов и школьников - инструкцией, как не нужно вести себя на уроках.

Среди записей, присланных на выставку, есть такие замечания, где родителей просят объяснить своему ребенку: «не петь громко на уроке музыки».

Есть и такая запись, в которой учитель просит родителей «провести беседу на тему «как понравиться однокласснице, в которую влюблен, без лишних побоев». На выставке будет представлено 150 замечаний педагогов из дневников школьников.

Выставка пройдет в здании Уральского федерального университета 14 июня. Посетить ее смогут все желающие. У свердловчан еще есть время прислать копии своих записей в дневнике на данную выставку, прислав их на почту: testdrive_urfu@mail.ru.