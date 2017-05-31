Северный олень гуляет по Нижнему Тагилу (ВИДЕО)

Рога у северных оленей есть как у самцов, так и у самок, поэтому сказать что-то о поле парнокопытного довольно затруднительно. Можно лишь отметить, что животное ведёт себя довольно мирно, однако подходить к нему близко, пожалуй, всё-таки не стоит, ведь олень может очень больно боднуть неосторожного человека или даже нанести травму.