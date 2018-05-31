Конкурс «Молодая семья - 2018» стартует в Нижнем Тагиле 1 июня

Участниками могут быть семьи, постоянно проживающие на территории Нижнего Тагила. Возраст участников - до 35 лет, официально зарегистрированный брак, наличие детей. Победителем станет семья, набравшая наибольшую сумму баллов. Семьи-участники конкурсных этапов будут награждены сувенирами и дипломами от Администрации города Нижний Тагил. Семьи-победители и призеры получат дипломы и призы от главы города Нижний Тагил.