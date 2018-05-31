Напиши историю семьи: школьники Нижнего Тагила приглашаются в городские архивы

Цель конкурса – сохранение устоев родословных исследований и исторических данных о населении Свердловской области.

Для участия в конкурсе приглашаются учащиеся 8-11 классов. Необходимо выполнить работу про свою семью, род с использованием данных из архивов, воспоминаний.

В конкурсе предполагается несколько номинаций. В номинации «Рассказ» необходимо предоставить работу размером не более 20 страниц, желательно с фотографиями и копиями документов.

Номинация «Видео-рассказ» предполагает видеозапись любого вида и с любого ракурса не дольше 15 минут.

«Фотолетопись» представляет собой фотографии из семейного альбома или любых других источников не более 20 фото.

Конкурс устраивает Управление образования и отдел по делам архивов Администрации Нижнего Тагила в честь 100-летнего юбилея архивной службы России.

Подать заявку можно в отдел по делам архивов Администрации города до 1 августа 2018 года по электронной почте razina_j@rambler.ru, отправить почтой или принести лично по адресу пр. Ленина, д.1, каб. №1 (отдел по делам архивов).