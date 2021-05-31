Екатеринбургский актер стал «священником-битбоксером» и покорил TikTok

Екатеринбургский актер стал «священником-битбоксером» и покорил TikTok
Екатеринбургский актер стал «священником-битбоксером» и покорил TikTok
Вчера, 23:48Свободное времяФото: pixabay
В TikTok набрал популярность ролик со «священником», который исполнил битбокс. Как стало известно, молодой человек по имени Константин является актером из Екатеринбурга и атеистом.

По его словам, ролик был записан, когда он находился в облачении на съемках.

Ни к какой конфессии я не отношусь, я атеист, актер, а ролик этот записал, потому что пробую разные образы и люблю синтез в искусстве, рассказал Константин изданию «Урал. МБХ медиа».

Он подчеркнул, что не собирался выкладывать видеозапись, это сделал кто-то из друзей. Также молодой человек не пытался никого оскорбить, а на идею «православного битбокса» его вдохновил популярный в Санкт-Петербурге уличный хип-хоп-исполнитель. На данный момент ролик с екатеринбургским актером посмотрели более полумиллиона человек.

Напомним, в апреле TikTok-блогеры из Нижнего Тагила катались на капоте и крыше автомобиля по улице и снимали все это на видео. Число подписчиков молодых людей составляет 3 409 человек. Снятое видео собрало 217 тысяч просмотров.

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Екатеринбург
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