Новый «Демидовский» туристический маршрут пройдет через Нижний Тагил

Новый «Демидовский» туристический маршрут пройдет через Нижний Тагил
Новый «Демидовский» туристический маршрут пройдет через Нижний Тагил
Сегодня, 22:50Свободное времяФото: 1MI
В начале лета отдыхающие в Свердловской области осмотрят «Демидовский маршрут».

Впервые туристы проведут путешествие по новому направлению с 10 по 12 июня, сообщается на сайте правительства Свердловской области. Гиды подробно познакомят их с историей рода заводчиков и меценатов Демидовых, чья фамилия и дала название маршруту.

Туристам предоставлен выбор между двухдневной поездкой через Невьянск, Верхние Таволги и Нижний Тагил и занимающим три дня осмотром достопримечательностей Екатеринбурга, Невьянска и Нижнего Тагила. Анонсирован также четырехдневный тур, участники которого побывают еще и в Черноисточинске и Висиме.

В течение 2022 года намечено шесть тестовых поездок. Будут проанализировано, насколько популярен маршрут, что большинству нравятся, а что люди желали бы поправить, поведала «ТАСС-Урал» замдиректора Центра развития туризма Свердловской области Надежда Шестакова. В перспективе, маршрут может приобрести федеральное значение.

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Новости УрФОНижний Тагил
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