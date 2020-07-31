Молодожены из Нижнего Тагила сыграют свадьбу в реалити-шоу на канале «Пятница»
В Нижнем Тагиле 19-летняя девушка принимает участие в реалити-шоу «Четыре свадьбы» на телеканале «Пятница», пишет АН «Между строк».
Сегодня, 31 июля, съемочная группа посетила Нижний Тагил, чтобы снять выпуск, посвященный свадьбе девушки. Согласно условиям контракта, она не имеет права рассказывать подробности, а также называть места съемок. Однако по ее словам, у нее будет самая лучшая свадьба, а также она рассчитывает на победу.
По словам свадебного стилиста-визажиста Аллы Дементьевой, она каждый раз удивляется своей знакомой.
Как в этот раз, например, она мне объявила, что подала заявку на проект «Четыре свадьбы» и её утвердили. Сегодня мы решили полностью поменять концепцию образа и сделать абсолютно не то, что планировали и показывали заранее. Пусть это будет сюрпризом для всех, рассказывает Алла.
Согласно правилам шоу, четыре участницы из разных уголков России ходят на свадьбы друг к другу и оценивают по нескольким параметрам торжество. Та девушка, которая в итоге наберет больше всего баллов, получит подарок в вид романтического путешествия на двоих. Планируется, что выпуск выйдет в эфир в середине сентября.