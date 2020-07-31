Молодожены из Нижнего Тагила сыграют свадьбу в реалити-шоу на канале «Пятница»

Сегодня, 31 июля, съемочная группа посетила Нижний Тагил, чтобы снять выпуск, посвященный свадьбе девушки. Согласно условиям контракта, она не имеет права рассказывать подробности, а также называть места съемок. Однако по ее словам, у нее будет самая лучшая свадьба, а также она рассчитывает на победу.

По словам свадебного стилиста-визажиста Аллы Дементьевой, она каждый раз удивляется своей знакомой.

Как в этот раз, например, она мне объявила, что подала заявку на проект «Четыре свадьбы» и её утвердили. Сегодня мы решили полностью поменять концепцию образа и сделать абсолютно не то, что планировали и показывали заранее. Пусть это будет сюрпризом для всех, рассказывает Алла.