Экскурсии по городу в аудиоформате стали доступны гостям Нижнего Тагила

Экскурсии в формате аудио теперь доступны на сайте Центральной городской библиотеки. Они рассказывают об истории Нижнего Тагила, его достопримечательностях, площадях и памятниках.

Как сообщает пресс-служба Центральной городской библиотеки, радиоэфиры предназначены для тех, кто любит слушать программы о культуре, беседы о книгах, передачи краеведческой тематики. Со всеми выпусками любой желающий может познакомиться на сайте главной библиотеки Нижнего Тагила и Культурного центра Дом Окуджавы.