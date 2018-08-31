Пользователи «ВКонтакте» узнают больше о необычных школах России 1 сентября

1 сентября пользователи «ВКонтакте» смогут увидеть школьные линейки из необычных учебных заведений России. В прямых трансляциях будет рассказано об истории школ и особенностях обучения, любой желающий сможет поговорить с учащимися об их мечтах, планах на будущее и отношении к учёбе. К спецпроекту присоединились 6 образовательных учреждений.