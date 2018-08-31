Пользователи «ВКонтакте» узнают больше о необычных школах России 1 сентября
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Два спецпроекта, приуроченных ко Дню знаний, запускает команда социальной сети «ВКонтакте». Пользователи получат возможность заглянуть на торжественную линейку шести необычных школ страны и дистанционно побывают в восьми ведущих вузах России.
1 сентября пользователи «ВКонтакте» смогут увидеть школьные линейки из необычных учебных заведений России. В прямых трансляциях будет рассказано об истории школ и особенностях обучения, любой желающий сможет поговорить с учащимися об их мечтах, планах на будущее и отношении к учёбе. К спецпроекту присоединились 6 образовательных учреждений.
3 сентября стартует проект «ВКонтакте с вузами», сообщает пресс-служба социальной сети. Восемь высших учебных заведений страны расскажут зрителям об учебных программах, итогах приёмной компании, возможностях практики и трудоустройства, студенческой жизни, поделятся практическими советами, как стать их студентом в следующем году.
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