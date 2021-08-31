Интерактивный музей кино появится в Свердловской киностудии

Мы хотим, чтобы гости погружались в атмосферу кино: посещали ключевые локации, залы киностудии с разными концептами — от демонстрации советских мультиков, которые были сделаны здесь, в Екатеринбурге, до легендарного кино. И эта история заканчивается в небольшом просмотровом зале, где показывают фрагмент фильма на пленке, рассказывает директор.