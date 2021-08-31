Интерактивный музей кино появится в Свердловской киностудии

Идея заключается в том, чтобы соединить в один маршрут отдельные участки киностудии, пишет 66.RU со ссылкой на гендиректора студии Виктора Шадрина.
Планируется, что для посетителей программа будет рассчитана на один час.
Он отметил, что пока есть только понимание, что хочется увидеть в итоге.
Мы хотим, чтобы гости погружались в атмосферу кино: посещали ключевые локации, залы киностудии с разными концептами — от демонстрации советских мультиков, которые были сделаны здесь, в Екатеринбурге, до легендарного кино. И эта история заканчивается в небольшом просмотровом зале, где показывают фрагмент фильма на пленке, рассказывает директор.
Чтобы музей получился интерактивным, для него требуется современное оборудование. Средняя стоимость создания такого музейного пространства сейчас оценивается в 3,6 тысячи евро за один квадратный метр. А для музея кино потребуется переоборудовать пять залов с площадью в 40 квадратных метров. Таким образом, итоговая цена проекта составит до 720 тысяч евро (63 миллиона рублей).
Напомним, в апреле 2021 года в Свердловской киностудии сменилось руководство. Новый гендиректор, экс-глава телеканала АТН Виктор Шадрин начал создавать свою команду управленцев. Его первым заместителем и креативным продюсером стал режиссер, вице-президент Гильдии неигрового кино и телевидения Евгений Григорьев. По словам нового руководства, планируется модернизировать киностудию и возродить кинопроизвоство.