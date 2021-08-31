Пятиметровая скульптура из мусора появилась перед «Мегой» в Екатеринбурге

Пятиметровая скульптура из мусора появилась перед «Мегой» в Екатеринбурге
Пятиметровая скульптура из мусора появилась перед «Мегой» в Екатеринбурге
Сегодня, 11:37Свободное времяФото: "КП-Екатеринбург"
Новая инсталляция из переработанного мусора украсит Екатеринбург. Ее создал популярный художник Рома Бантик перед торговым центром «Мега».

Арт-объект выполнен из алюминия в виде куба. Его название «_(1702)». Внутрь можно даже зайти, потрогать работу, пишет «КП-Екатеринбург».

Вышедшие из строя моторы, двигатели, поршни, алюминиевые банки, сданные горожанами, были расплавлены в печи завода «Интермолд» в Первоуральске при температуре 777°, и обрели вторую жизнь, рассказал Рома Бантик.

По словам организаторов фестиваля «ЧО», в рамках которого выполнена работа, это отсылка к истории становления Екатеринбурга как центра металлургии в XVIII веке.

Напомним, в ночь на 31 августа в Екатеринбурге заброшенную больницу в Зеленой Роще украсил уличный художник Покрас Лампас. Он сделал световую инсталляцию в виде каллиграфии. Свою работу он назвал «Языки света».

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