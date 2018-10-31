Фестиваль адаптивной культуры состоится 2 ноября в главной библиотеке Нижнего Тагила

С 14 до 17 часов 2 ноября в здании главной библиотеки Нижнего Тагила пройдёт Фестиваль адаптивной культуры. Участники подготовили для гостей насыщенную программу, наполненную яркими и интересными событиями.

На одной из площадок зрители смогут наблюдать две постановки Антона Павловича Чехова, а после исполнение песен популярных советских композиторов членами Нижнетагильского отделения Всероссийского общества слепых. Рядом с театральной зоной разместится площадка по азам тагильской росписи, где любой желающий под руководством мастера Евгения Новокшонова научится визитной карточке тагильских профессионалов – двухцветному мазку.

Также посетители Фестиваля научатся набирать текст шрифтом Брайля, сплетут цветок из бисера, порисуют песком и смогут создать собственный мультфильм. В рамках мероприятия планируется также проведение нескольких выставок, сообщает пресс-служба Центральной городской библиотеки Нижнего Тагила.