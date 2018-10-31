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Фестиваль адаптивной культуры состоится 2 ноября в главной библиотеке Нижнего Тагила
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Фестиваль адаптивной культуры состоится 2 ноября в главной библиотеке Нижнего Тагила

Сегодня, 07:30Свободное времяФото: Центр адаптивной культуры Нижнего Тагила/ vk.com/centrent
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