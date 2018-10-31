Владислав Пинаев примет участие в митинге ко Дню народного единства в Усть-Утке

В Усть-Утке пройдет праздник, который организован департаментом молодежной политики Свердловской области и региональным центром патриотического воспитания при поддержке муниципалитета. Мероприятие продолжит череду праздничных акций ко Дню народного единства, которая проходит в Нижнем Тагиле с 10 октября.