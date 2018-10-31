Владислав Пинаев примет участие в митинге ко Дню народного единства в Усть-Утке
Сегодня, 06:00Свободное времяФото: Официальный сайт администрации Нижнего Тагила
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Митинг ко Дню народного единства пройдет в 2018 году в деревне Усть-Утка. В нем примет участие глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
Сюжеты: Нижний Тагил
В Усть-Утке пройдет праздник, который организован департаментом молодежной политики Свердловской области и региональным центром патриотического воспитания при поддержке муниципалитета. Мероприятие продолжит череду праздничных акций ко Дню народного единства, которая проходит в Нижнем Тагиле с 10 октября.
Помимо митинга пройдет флэшмоб и выступление творческих коллективов, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
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