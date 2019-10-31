Актер Евгений Кулик и блогер-урбанист Илья Варламов снялись в клипе Кустурицы
Сегодня, 22:20Свободное времяФото: The Hatters — Все сразу, скриншот из клипа
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Сербский режиссер Эмир Кустурица снял клип, в котором задействован екатеринбургский актер Евгений Кулик, а также блогер Илья Варламов, сообщает URA.RU.
Клип снимался для петербургской группы The Hatters на их песню «Все сразу».
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Основное действие разворачивается в общине, где всем управляют богатые люди, а простые люди исполняют каждое их желание. Богатые начальники увольняют подчиненных, чтобы вместо них поставить туда своих детей. В конце клипа представители обоих слоев населения дерутся. В ходе драки глава общины погибает.
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