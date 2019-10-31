Актер Евгений Кулик и блогер-урбанист Илья Варламов снялись в клипе Кустурицы

Основное действие разворачивается в общине, где всем управляют богатые люди, а простые люди исполняют каждое их желание. Богатые начальники увольняют подчиненных, чтобы вместо них поставить туда своих детей. В конце клипа представители обоих слоев населения дерутся. В ходе драки глава общины погибает.