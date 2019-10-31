В Нижнем Тагиле планируют установить рекорд России по танцам
Сегодня, 11:54Свободное времяФото: 1Mediainvest.ru
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2 ноября в Нижнем Тагиле состоится телемарафон по танцам. Организаторы мероприятия подали заявку на регистрацию рекорда России, как самый долгий непрерывный танцевальный концерт, пишет «Тагильский рабочий».
Сюжеты: Нижний Тагил
Принять участие в марафоне может каждый желающий, возраст участников также не ограничен. Мероприятие состоится в ДК Железнодорожников им. Гагарина
Организаторы мероприятия хотят популяризировать все виды танца. Кроме того, марафон является хорошей возможностью танцевальным коллективам, группам, студиям и солистам показать свое мастерство в телеэфире.
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