Фильму Эльдара Рязанова «Ирония судьбы» исполняется 40 лет (ФОТО)

1 января 1976 года миллионы телезрителей Советского Союза узнали, что в Москве и Ленинграде есть 3-я улица Строителей, где в доме 25, в 12-й квартире живут два одиноких человека. Им уже много — по советским меркам — лет, каждый из них это понимает и в меру сил пытается устроить свою личную жизнь. Врач из Москвы Женя Лукашин собирается в новогоднюю ночь сделать предложение Гале, а у ленинградской учительницы Нади Шевелёвой под бой курантов пройдет свидание с Ипполитом.

В эти планы вмешивается суровая советская действительность и фантазия сценаристов: после традиционного общения с друзьями в бане пьяный Женя оказывается в Ленинграде, открывает своим ключом квартиру Нади и устраивается там спать. А потом на протяжении двух серий доказывает своей новой знакомой, ее подругам, Гале и особенно Ипполиту, что все происшедшее — лишь цепь случайностей и невероятных совпадений.

Фильм «Ирония судьбы, или С легким паром» режиссер Эльдар Рязанов начинал снимать уже в статусе живого классика. Прошло почти 20 лет с новогодней комедии «Карнавальная ночь», в его послужном списке были «Гусарская баллада», «Берегись автомобиля», «Старики-разбойники», «Невероятные приключения итальянцев в России» — заслуженно любимые зрителями картины. А в качестве основы для фильма о трудностях ориентирования в условиях типовой застройки Рязанов взял написанную им вместе со Эмилем Брагинским пьесу, которая с успехом шла во многих театрах страны.

Несмотря на эти заслуги и зарекомендовавшую себя литературную основу, фильм пробивался тяжело.

Во-первых, две серии были для развлекательного кино того времени явлением не самым распространенным. А во-вторых, пьянство в СССР никогда не поощрялось. Во всяком случае, на государственном уровне; на житейском случалось всякое — ситуация, когда Надя помогает пьяненькому Жене, не была выдумкой Рязанова и Брагинского. Это сыграло на руку авторам, когда они пробивали свою задумку. Ну и с недовольством киношников тоже справились — просто предложили фильм телевидению.

Пьесу Рязанов и Брагинский писали с учетом театральных реальностей — действие там происходит в двух одинаковых квартирах, что существенно облегчало жизнь декораторам. В фильме тоже масса условностей — давно известно, что оба дома (и ленинградский, и московский) снимали в Москве, на проспекте Вернадского (правда, застройка эта была далеко не типовой), да и вообще почти весь Ленинград (включая аэропорт) снят в столице.

До «Иронии судьбы» Андрей Мягков больше играл в театре, но и в кино снимался — у него была главная роль в комедии Элема Климова «Похождения зубного врача» (1965) и роль Алеши в «Братьях Карамазовых» Ивана Пырьева.

Но после Жени Лукашина он буквально проснулся знаменитым — учитывая, сколько людей посмотрело фильм Рязанова, звездой Мягков стал самой настоящей.

Почти то же самое случилось и с польской актрисой Барбарой Брыльской. У себя на родине она была хорошо известна — по фильмам «Фараон», сериалу «Ставка больше, чем жизнь», экранизации романа Генрика Сенкевича «Пан Володыёвский». Снималась она и в СССР, но настоящая слава к ней пришла как раз после «Иронии судьбы» — хотя озвучивала ее героиню Валентина Талызина, а песни за нее пела Алла Пугачева.

И, кстати, Талызина, сыгравшая в фильме небольшую роль Надиной подруги, недавно попала в черный список на Украине, что едва не стала причиной запрета «Иронии судьбы» в этой стране — в том числе и для новогоднего показа.

По оценкам, первый показ фильма по Центральному телевидению собрал у экранов 100-миллионную аудиторию. Повторный состоялся уже через месяц — и фраза «по многочисленным просьбам телезрителей» была в данном случае не дежурным заклинанием, а действительно выражала желание людей пересмотреть или увидеть фильм, если по каким-то причинам показ пропустил.

По тем же оценкам, за следующую пару лет «Иронию судьбы» посмотрело 250 млн человек — все население СССР.

Была еще киноверсия «Ирония судьбы» — сокращенная на полчаса по сравнению с той, что была показана по телевидению, с выброшенными диалогами и сценами, которые авторы посчитали второстепенными и не влияющими на сюжет. Она, впрочем, осталась двухсерийной и в таком виде шла в кинотеатрах — прокат был ограниченным даже по современным представлениям (около 250 копий). Но и так «Иронию судьбы» — уже, напомним, показанную несколько раз по ТВ — посмотрели 7 млн зрителей. У бесспорного лидера современного российского проката «Аватара» (сборы — 3,57 млрд руб.) зрителей набралось всего вдвое больше — 14 млн.

Рязанов оставил своих героев утром нового года, когда у них, кажется, все наладилось. Но оказалось, что многообещающее сказочное «жили они долго и счастливо» было не совсем правдой. Во всяком случае, именно так показал героев рязановского фильма 30 лет спустя Тимур Бекмамбетов в фильме «Ирония судьбы. Продолжение». В этом то ли сиквеле, то ли ремейке дети главных героев (их сыграли Константин Хабенский и Елизавета Боярская) пытались снова сделать сказку былью и реализовать то, что не удалось их родителям и вроде бы им удалось.

Фильм, что удивительно, был принят зрителями очень благосклонно — в отличие от других ремейков советского кино.