Онлайн журнал «Такая вот Петрушка» появился у Нижнетагильского театра кукол

Ссылки на свежие выпуски читатели найдут на сайте Нижнетагильского театра кукол teatrkukol-nt.ru. Ну а первый номер доступен здесь: http://issuu.com/teatrkukolnt/docs/_________________1.

На страницах журнала размещены короткие и познавательные статьи о театральном искусстве, его устройстве и секретах. Как появились кукольные представления, откуда на сцене берется снег, как устроен вертепный спектакль и что за необычную новогоднюю коллекцию собрала художник театра – об этом можно узнать из первого номера издания. Все статьи проиллюстрированы большим количеством картинок и фотографий. Кстати, среди изображений можно встретить рисунки юных тагильчан – из детского сада №157 и детской художественной школы №1.

Помимо театральной тематики, читатели найдут в журнале стихи, забавные детские сочинения, познавательный рассказ о зимних узорах на окнах, старинных открытках, а также мастер-классы по созданию домашнего теневого спектакля и рождественского венка.

Кстати, авторами журнала могут стать и сами зрители, прислав сочинения, картинки и снимки театр по электронной почте (teatr_kukol@bk.ru с пометкой «для петрушки»).