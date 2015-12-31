Онлайн журнал «Такая вот Петрушка» появился у Нижнетагильского театра кукол
Первый номер электронного журнала «Такая вот Петрушка» Нижнетагильского театра кукол появился накануне новогодних праздников.
Ссылки на свежие выпуски читатели найдут на сайте Нижнетагильского театра кукол teatrkukol-nt.ru. Ну а первый номер доступен здесь: http://issuu.com/teatrkukolnt/docs/_________________1.
На страницах журнала размещены короткие и познавательные статьи о театральном искусстве, его устройстве и секретах. Как появились кукольные представления, откуда на сцене берется снег, как устроен вертепный спектакль и что за необычную новогоднюю коллекцию собрала художник театра – об этом можно узнать из первого номера издания. Все статьи проиллюстрированы большим количеством картинок и фотографий. Кстати, среди изображений можно встретить рисунки юных тагильчан – из детского сада №157 и детской художественной школы №1.
Помимо театральной тематики, читатели найдут в журнале стихи, забавные детские сочинения, познавательный рассказ о зимних узорах на окнах, старинных открытках, а также мастер-классы по созданию домашнего теневого спектакля и рождественского венка.
Кстати, авторами журнала могут стать и сами зрители, прислав сочинения, картинки и снимки театр по электронной почте (teatr_kukol@bk.ru с пометкой «для петрушки»).
«Такая вот Петрушка» стал еще одним новогодним подарком зрителям от Нижнетагильского театра кукол. Напомним, что к праздничной компании здесь подготовили выставку ретрооткрыток, мастер-классы по созданию рождественских украшений, увлекательный квест в африканском стиле и два спектакля – задорную сказку по пьесе Григория Остера «Привет Мартышке» (режиссер - заслуженный артист РФ Владимир Шибнев) и красивый камерный спектакль «Рождественский вертеп».