Сергей Носов подвёл итоги уходящего года и поздравил тагильчан с Новым 2016 годом (ВИДЕО)
Этим вечером жители Нижнего Тагила будут встречать Новый год. Администрация города Нижний Тагил в лице мэра города Сергея Носова сердечно поздравила тагильчан с наступающим праздником. В своей речи Сергей Носов перечислил главные достижения города в уходящем году.
В новогоднем видеопоздравлении Сергей Носов обращается ко всем тагильчанам:
Дорогие тагильчане, от всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом! Он уже стоит на пороге. Его с нетерпением ждут и взрослые, и дети: стоят планы, загадывают желания. То, каким будет 2016-й, во многом зависит от наших результатов, от нашего настроения в году уходящем. Он был непростым, это надо признать. Но мы прожили этот год достойно. Мы строили спортивные комплексы, мы строили детские сады, мы строили жильё. Мы реконструировали набережную, реконструировали Драмтеатр. И даже закончили мост через реку Тагил. Следующий год будет сложным, мы это понимаем. Но я уверен, что благодаря воле, умению, желанию сделать свой город лучше, мы справимся с любыми трудностями. Потому что мы тагильчане. Всё будет хорошо.
Здоровья вам, счастья, больше улыбок, уверенности в себе, семейного благополучия. С наступающим Новым годом, тагильчане. С Новым годом, Нижний Тагил!
Видео ntagil.org
© Денис Таратонов, TagilCity.ru