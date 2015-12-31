Сергей Носов подвёл итоги уходящего года и поздравил тагильчан с Новым 2016 годом (ВИДЕО)

Дорогие тагильчане, от всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом! Он уже стоит на пороге. Его с нетерпением ждут и взрослые, и дети: стоят планы, загадывают желания. То, каким будет 2016-й, во многом зависит от наших результатов, от нашего настроения в году уходящем. Он был непростым, это надо признать. Но мы прожили этот год достойно. Мы строили спортивные комплексы, мы строили детские сады, мы строили жильё. Мы реконструировали набережную, реконструировали Драмтеатр. И даже закончили мост через реку Тагил. Следующий год будет сложным, мы это понимаем. Но я уверен, что благодаря воле, умению, желанию сделать свой город лучше, мы справимся с любыми трудностями. Потому что мы тагильчане. Всё будет хорошо.