Уральские певцы Niletto и Клава Кока исполнили свой хит на шоу «Вечерний Ургант»

На последнем в текущем году выпуске шоу «Вечерний Урагант» выступили уральские певцы Клава Кока и Niletto, которые стали Claudia Cocca и NILETTO NILETTI.

В этом году команда Ивана Урганта приняла решение показать не новогодний выпуск, а музыкальную передачу «Прощай, 2020», которая стилизована под старинный итальянский концерт. Рэпер Niletto выступил на роликах. Вместе с Клавой Кокой они на итальянском языке исполнили трек «Краш». Также в выпуске приняли участие еще несколько музыкантов: «Artik & Asti», певица Zivert, Даня Милохин и другие. Напомним, в ноябре певца из Екатеринбурга Данила Прыткова, выступающего под псевдонимом Niletto, признали лучшим российским артистом на премии MTV European Music Awards 2020 и наградили статуэткой. Уральского певца Niletto признали лучшим российским артистом на премии MTV EMA

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter