Уральские певцы Niletto и Клава Кока исполнили свой хит на шоу «Вечерний Ургант»

В этом году команда Ивана Урганта приняла решение показать не новогодний выпуск, а музыкальную передачу «Прощай, 2020», которая стилизована под старинный итальянский концерт.
Рэпер Niletto выступил на роликах. Вместе с Клавой Кокой они на итальянском языке исполнили трек «Краш». Также в выпуске приняли участие еще несколько музыкантов: «Artik & Asti», певица Zivert, Даня Милохин и другие.
Напомним, в ноябре певца из Екатеринбурга Данила Прыткова, выступающего под псевдонимом Niletto, признали лучшим российским артистом на премии MTV European Music Awards 2020 и наградили статуэткой.