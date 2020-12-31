Уральские певцы Niletto и Клава Кока исполнили свой хит на шоу «Вечерний Ургант»

Уральские певцы Niletto и Клава Кока исполнили свой хит на шоу «Вечерний Ургант»

Сегодня, 09:16Свободное времяPhoto: "CIAO, 2020! Полная версия" на YouTube-канале "Вечерний Ургант"
На последнем в текущем году выпуске шоу «Вечерний Урагант» выступили уральские певцы Клава Кока и Niletto, которые стали Claudia Cocca и NILETTO NILETTI.

В этом году команда Ивана Урганта приняла решение показать не новогодний выпуск, а музыкальную передачу «Прощай, 2020», которая стилизована под старинный итальянский концерт.

Рэпер Niletto выступил на роликах. Вместе с Клавой Кокой они на итальянском языке исполнили трек «Краш». Также в выпуске приняли участие еще несколько музыкантов: «Artik & Asti», певица Zivert, Даня Милохин и другие.

Напомним, в ноябре певца из Екатеринбурга Данила Прыткова, выступающего под псевдонимом Niletto, признали лучшим российским артистом на премии MTV European Music Awards 2020 и наградили статуэткой.

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