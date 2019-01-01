Первая неделя января в Нижнем Тагиле будет теплой и малоснежной
Сегодня, 09:00Здоровье и экологияФото: pixabay.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Первые дни января 2019 года в Нижнем Тагиле будут без морозов и сильных снегопадов.
Сюжеты: Нижний Тагил
Синоптики с 1 по 7 января обещают тагильчанам днем от -6 до -13 градусов, ночью до -15. Небольшой снег начнется в пятницу 4 января, продолжится до 6 января.
Ветер преимущественно юго-западный, сообщается на сайте Gismeteo.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Сделать TagilCity.ru основным источником в Яндекс.Новости
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей