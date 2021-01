В Нижнем Тагиле за сутки выявлено 16 случаев COVID-19, сообщает оперативный штаб Свердловской области.

За все время пандемии было зафиксировано 3612 случаев заболевания тагильчан. В Свердловской области за сутки зарегистрировано 398 случаев заболевания, всего коронавирусом заразились 58 980 человек. Количество выписанных свердловчан — 51 326, из них 402 пациента выписали из медучреждений за сутки. Кроме того, от коронавируса за сутки скончались 18 человек, за все время пандемии от инфекции умерли 1527 человек. Год с официального выявления коронавируса: что произошло за это время с миром?

