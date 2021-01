В Свердловской области второй день подряд менее 400 заболевших коронавирусом за сутки

В Свердловской области за минувшие сутки было выявлено 398 случаев коронавируса, сообщает оперштаб региона.

На Среднем Урале второй день подряд зарегистрировано менее 400 случаев COVID-19. Больше всего заболевших за сутки выявлено в Екатеринбурге — 164 случая. Кроме того, коронавирус был зарегистрирован у жителей Красноуфимска и Красноуфимского района, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижней Туры, Нижней Салды, Нижнего Тагила, Первоуральска, Полевского, Ревды, Режа, Сухого Лога, Серова, Среднеуральска и других городов. За время пандемии в регионе зафиксировано 58 980 случаев инфицирования. 578 человек находится в тяжелом состоянии, 356 лежат в реанимации, 243 — на аппаратах ИВЛ. В России за сутки зарегистрировано 27 039 случаев коронавируса. Больше всего в Москве — 5907, Санкт-Петербурге — 3746 и Московской области — 1568. Всего количество заболевших россиян составило 3 186 336 человек. В Свердловской области количество выписанных пациентов снова превышает число заболевших коронавирусом. За сутки из медучреждений региона выписано 402 пациента. Общее количество выписанных достигло 51 326 человек. В России за сутки из больниц выписано 25 798 человек. Больше всего в Москве — 6334, Санкт-Петербурге — 3058 и Московской области — 1409. Таким образом количество выздоровевших составило 2 580 138 россиян. В Свердловской области суточная смертность от COVID-19 не изменилась. За прошедшие сутки в регионе снова зарегистрировано 18 летальных случаев от коронавируса, всего от инфекции умерли 1527 человек. По стране за сутки умерли от инфекции 536 человек, за все время пандемии скончались 57 555 россиян.

