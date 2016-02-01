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Одно чистим, другое засыпаем: в Нижнем Тагиле дорожники оставили пешеходов без тротуара (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Одно чистим, другое засыпаем: в Нижнем Тагиле дорожники оставили пешеходов без тротуара (ФОТО)

1 февраля 2016, 12:30Здоровье и экологияДенис Таратонов
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