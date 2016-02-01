Одно чистим, другое засыпаем: в Нижнем Тагиле дорожники оставили пешеходов без тротуара (ФОТО)
Новое «спортивное» сооружение для жителей Нижнего Тагила появилось недавно на улице Краснознамённая. После проведённой службами города чистки проезжей части от снега оказалась засыпанной пешеходная дорожка. Об этом редакции TagilCity.ru сообщил один из читателей.
Своё сообщение читатель сопроводил довольно выразительной фотографией.
Улица Краснознамённая. Очистили дорогу в районе Кирпичного посёлка (дорога Тагил-Серов). А пешеходную дорожку засыпали. Теперь жители, чтобы попасть на Выю, осваивают полосу с препятствиями. Нормы ГТО сдают.
Конечно, физические нагрузки важны для здоровья человека, но все же не стоит устанавливать всем один и тот же норматив, в конце концов, все люди разные. Сомнительно, что это препятствие оценят люди, которым тяжело передвигаться, или мамочки с колясками.
Теперь тагильчанам предстоит выяснить, кто быстрей уберёт снег с дорожки — весна или муниципальные службы? Впрочем, в городе беда не только с пешеходными дорожками. Жителям Нижнего Тагила стоит остерегаться и опасно открытых люков.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru