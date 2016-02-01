Одно чистим, другое засыпаем: в Нижнем Тагиле дорожники оставили пешеходов без тротуара (ФОТО)

Улица Краснознамённая. Очистили дорогу в районе Кирпичного посёлка (дорога Тагил-Серов). А пешеходную дорожку засыпали. Теперь жители, чтобы попасть на Выю, осваивают полосу с препятствиями. Нормы ГТО сдают.

Конечно, физические нагрузки важны для здоровья человека, но все же не стоит устанавливать всем один и тот же норматив, в конце концов, все люди разные. Сомнительно, что это препятствие оценят люди, которым тяжело передвигаться, или мамочки с колясками.