735 кубометров пострадавшего от пожара леса будет вырублено в Нижнем Тагиле
1 февраля, 06:35Здоровье и экология
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В ходе проверки городских лесов экологи Нижнего Тагила выявили 5 участков, которые подлежат сплошной санитарной рубке.
Сюжеты: Нижний Тагил
Сотрудники экологического отдела Нижнего Тагила исследовали городские леса и пришли к выводу о необходимости вырубки 735 кубических метров территории, на которой деревья пострадали от пожара или урагана. Данный участок находится в квартале № 5 на берегу реки Тагил.
Помимо него санитарной рубке подлежат участки на Новой Кушве на реке Ежовка, в районе туберкулезного диспансера, в поселке Горбуново рядом с коллективными садами «Весна» и «Дружба», а также территория в районе Голого Камня.
Как сообщает пресс-служба Администрации Нижнего Тагила, вырубка будет произведена только там, где лес потерял биологическую устойчивость. Позже на этих участках деревья либо восстановятся сами, либо будут восстановлены искусственно.
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