735 кубометров пострадавшего от пожара леса будет вырублено в Нижнем Тагиле

Сотрудники экологического отдела Нижнего Тагила исследовали городские леса и пришли к выводу о необходимости вырубки 735 кубических метров территории, на которой деревья пострадали от пожара или урагана. Данный участок находится в квартале № 5 на берегу реки Тагил.

Помимо него санитарной рубке подлежат участки на Новой Кушве на реке Ежовка, в районе туберкулезного диспансера, в поселке Горбуново рядом с коллективными садами «Весна» и «Дружба», а также территория в районе Голого Камня.

Как сообщает пресс-служба Администрации Нижнего Тагила, вырубка будет произведена только там, где лес потерял биологическую устойчивость. Позже на этих участках деревья либо восстановятся сами, либо будут восстановлены искусственно.