РЖД использовали техническую воду в вагоне-ресторане поезда Екатеринбург-Приобье
1 февраля, 23:05Здоровье и экология
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РЖД оштрафованы на 300 тыс. рублей за подачу в вагон-ресторан поезда Екатеринбург-Приобье технической воды.
Пассажиры поезда Екатеринбург-Приобье пожаловались на качество питьевой воды в вагоне-ресторане.
Транспортная прокуратура провела проверку, в ходе которой стало известно, что перевозчик использовал техническую воду в качестве питьевой.
Росприроднадзор рассмотрел все материалы дела и признал перевозчика виновным в нарушении части 2 статьи 7.3 КоАП РФ «Пользование недрами с нарушением условий, предусмотренных лицензией». РЖД назначен штраф в размере 300 тыс. рублей, сообщает Znak.com.
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