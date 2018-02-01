РЖД использовали техническую воду в вагоне-ресторане поезда Екатеринбург-Приобье

Пассажиры поезда Екатеринбург-Приобье пожаловались на качество питьевой воды в вагоне-ресторане.

Транспортная прокуратура провела проверку, в ходе которой стало известно, что перевозчик использовал техническую воду в качестве питьевой .

Росприроднадзор рассмотрел все материалы дела и признал перевозчика виновным в нарушении части 2 статьи 7.3 КоАП РФ «Пользование недрами с нарушением условий, предусмотренных лицензией». РЖД назначен штраф в размере 300 тыс. рублей, сообщает Znak.com.