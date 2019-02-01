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Рекультивация Широкореченского полигона в Екатеринбурге займёт 4 года
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Rock waste dump landfill 348762 pxhere.com

Рекультивация Широкореченского полигона в Екатеринбурге займёт 4 года

Сегодня, 07:00Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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