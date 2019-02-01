Рекультивация Широкореченского полигона в Екатеринбурге займёт 4 года

Федеральный бюджет направит 500 млн рублей, ещё 150 млн будет выделено из бюджета Свердловской области.

Все отходы на полигоне захоронят, откосы будут укреплены, появится система дегазации и окончательный изоляционный экран из специального материала, глины и песка. Затем агрономы проведут комплекс мероприятий, направленных на восстановление плодородного слоя почвы. Планируется рекультивировать 24 гектара земли.