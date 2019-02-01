Роспотребнадзор рекомендовал запретить массовые мероприятия в Екатеринбурге

Из-за вспышки заболеваемости ОРВИ предлагается ограничить или вовсе запретить концерты и иные массовые мероприятия. Письмо Роспотребнадзора носит, при этом, рекомендательный характер и необязательно к исполнению.

Конечно, мы понимаем, что администрация не может повлиять на всех, но надеемся, что в остальные организации будут направлены письма с просьбой об отмене или ограничительных мерах, отметили в ведомстве.