Роспотребнадзор рекомендовал запретить массовые мероприятия в Екатеринбурге
В мэрию Екатеринбурга из Роспотребнадзора поступило предложение запретить мероприятия с массовым скоплением людей. Причиной запрета является рост числа заболевших ОРВИ, в том числе, гриппом.
Из-за вспышки заболеваемости ОРВИ предлагается ограничить или вовсе запретить концерты и иные массовые мероприятия. Письмо Роспотребнадзора носит, при этом, рекомендательный характер и необязательно к исполнению.
Конечно, мы понимаем, что администрация не может повлиять на всех, но надеемся, что в остальные организации будут направлены письма с просьбой об отмене или ограничительных мерах, отметили в ведомстве.
Эпидпорог по ОРВИ и грипп у в свердловской столице превышен по всем категориям, кроме новорожденных. За последнее время число заболевших достигло 21 тыс. человек. В больницах на данный момент находится 300 человек, из них 10 – в тяжёлом состоянии и 6 на искусственной вентиляции лёгких, сообщает Znak.com.
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