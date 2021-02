Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил режим самоизоляции для граждан старше 65 лет. Указ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Глава региона подписал указ № 39-УГ, согласно которому режим самоизоляции для свердловчан старше 65 лет продлевается до 15 февраля. Кроме того, остаются в силе остальные меры, направленные на противодействие распространению COVID-19 — масочный режим и соблюдение социальной дистанции. Указ начнет действовать со 2 февраля 2021 года. Напомним, Евгений Куйвашев анонсировал продление ограничений для заведений общепита, но разрешил работать заведениям дополнительного образования. Куйвашев анонсировал продление запрета на ночную работу ресторанов и кафе

