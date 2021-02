В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

2 февраля на Среднем Урале ожидается ветер до 18 метров в секунду. Автовладельцам спасатели рекомендуют избегать дальних поездок. Если поездка является необходимой, то водителей просят соблюдать меры безопасности: выдерживать скоростной режим, соблюдать интервал между транспортными средствами и не делать неожиданных маневров. Кроме того, сотрудники МЧС рекомендуют держать заряженными средства телефонной связи, чтобы вовремя обратиться к спасателям в случае ЧС.

