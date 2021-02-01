Превышение ПДК диоксида азота в два раза: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 1 февраля

Превышение ПДК диоксида азота в два раза: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 1 февраля

Сегодня, 16:05Здоровье и экологияАнна ГригорьеваPhoto: TagilCity.ru
1 февраля при замерах воздуха возле ж/д вокзала в Нижнем Тагиле газоанализатор зафиксировал превышение нормы диоксида азота.

Содержание вещества в воздухе составило 0,4 мг/м3 при разовой ПДК в 0,2 мг/м3. Превышение составило в два раза. Показатели диоксида серы, сероводорода, синильной кислоты и формальдегида остались по нолям. Замеры проходили при температуре воздуха -2 градусов и юго-западном ветре со скоростью два метра в секунду.

Диоксид азота в воздух Нижнего Тагила выбрасывают ЕВРАЗ НТМК — 5 400 тонн в год, ВГОК — 451 тонна в год, УВЗ — 448 тонн в год. Вещество влияет на органы дыхания человека, вызывая бронхит, астму, отек горла и другие заболевания. Также диоксид азота может вызывать анемию, кислородное голодание и онкологические заболевания.

Напомним, по итогам прошлой недели редакция TagilCity.ru фиксировала превышение нормы выбросов в течение пяти из семи дней.

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