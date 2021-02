В Кольцово открылся еще один пункт тестирования на COVID-19

Из-за возобновления международных рейсов в аэропорту Екатеринбурга «Кольцово» открылся второй пункт тестирования на коронавирус.

1 февраля, перед запуском рейсов за рубеж, в Кольцово начал работу второй пункт тестирования на COVID-19. Он начал свою работу на первом этаже в терминале B, пишет E1. В оперштабе Свердловской области уточнили, что пункт будет работать круглосуточно. За 24 часа он способен принять до четырех сотен человек. Обеспечивает работу пункта Центр гигиены и эпидемиологии. Забранные образцы сразу направляют в лабораторию для получения быстрого результата — анализ будет готов в течение суток. Письмо с итогом тестирование приходит на электронную почту. Напомним, 28 января стало известно об открытии международных рейсов из Екатеринбурга. Кроме столицы Урала перелеты разрешили из пяти городов России. В Кольцово открылись первые международные рейсы

