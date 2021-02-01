В Нижнем Тагиле за сутки выявлено 24 случая COVID-19

В Свердловской области за минувшие сутки выявлено 348 случаев COVID-19, за время пандемии зафиксировано 70 820 пациентов. В тяжелом состоянии в медучреждениях находятся 339 человек, 155 из них подключены к аппаратам ИВЛ. За все время пандемии из медучреждений региона выписано 63 442 человека, 368 из них выздоровели за минувшие сутки. В Свердловской области общее число летальных случаев достигло 2 048 человек, 14 из них умерли за сутки.