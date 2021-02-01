В Свердловской области продолжает снижаться суточная заболеваемость коронавирусом

За сутки больше всего случаев заболевания выявлено в Екатеринбурге — 120. Также инфекция зарегистрирована у жителей Алапаевска, Арамильского, Ачитского, Артинского городских округов, Асбеста, Байкаловского района, Белоярского городского округа, Берёзовского, Богдановича, Верхней Салды, Верхнего Дуброво, Верхней Синячихи, Верхней Пышмы, Верхотурья, Горноуральского городского округа, Ирбитского района, Каменска-Уральского, Качканара, Камышлова и Камышловского района, Карпинска, Кировграда, Кушвы, Краснотурьинска, Красноуфимска, Нижнего Тагила, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижней Салды, Новой Ляли, Полевского, Пышминского городского округа, Первоуральска, Ревды, Рефтинского, Режа, Серова, Сухого Лога, Среднеуральска, Сысертского, Таборинского, Талицкого, Туринского городских округов, посёлка Уральский, Шалинского городского округа.
Таким образом за время пандемии зафиксировано 70 820 пациентов с COVID-19. 339 человек находятся в тяжелом состоянии, 155 из них подключены к аппаратам ИВЛ.
В России с начала пандемии зарегистрировано 3 868 087 случаев коронавируса в 85 регионах страны, из них 17 648 выявлено за прошедшие сутки. Больше всего заболевших в в Москве — 2 037, Санкт-Петербурге — 1 842 и Московской области — 1 068.
За минувшие сутки из больниц выписано 368 свердловчан, за все время эпидемии — 63 442.
В России с 31 января по 1 февраля из медучреждений выписано 18 169 пациентов. Больше всего выздоровевших в Москве — 4 883, Санкт-Петербурге — 1 273, а также Московской области — 998. Общее количество вылечившихся от коронавируса составило 3 318 173 человека.
По данным Роспотребнадзора под наблюдением врачей остаются 633 175 россиян.
Всего с начала пандемии от инфекции умерло 2 048 жителей региона.
По стране за сутки от коронавируса скончалось 473 россиянина. Больше всего умерших в Москве — 61, Санкт-Петербурге — 53 и Московской области — 32. Таким образом, общее число летальных случаев составило 73 619 человек.