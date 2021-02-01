В Свердловской области продолжает снижаться суточная заболеваемость коронавирусом

В России с начала пандемии зарегистрировано 3 868 087 случаев коронавируса в 85 регионах страны, из них 17 648 выявлено за прошедшие сутки. Больше всего заболевших в в Москве — 2 037, Санкт-Петербурге — 1 842 и Московской области — 1 068.