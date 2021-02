В Свердловской области закрылся еще один «ковидный» госпиталь

В Свердловской области еще одна больница закрыла «красную зону» и перешла на стационарный режим работы.

Центральная городская больница города Березовский переходит на нормальный режим работы. «Ковидный» госпиталь на базе отделений терапии, неврологии и кардиологии закрывается, сообщает пресс-служба медицинского учреждения. Уточняется, что проведены дезинфицирующие мероприятия и обработка помещений. Закрытым остается корпус хирургии, но в пресс-службе отметили, что вскоре он начнет работать. «Красная» зона в березовской ЦГБ была открыта 31 октября 2020 года. За время функционирования были выписаны более 1,2 тысячи пациентов из различных городов Среднего Урала. Напомним, 22 января стало известно о закрытии 650 «ковидных» коек в больницах Свердловской области. Больницы трех городов возвращаются к обычному режиму работы — в Серове, Екатеринбурге и Верхней Пышме. В Свердловской области свернут 650 «ковидных» коек

