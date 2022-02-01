Смог с Вагонки накрыл другие районы Нижнего Тагила

Смог с Вагонки накрыл другие районы Нижнего Тагила
Смог с Вагонки накрыл другие районы Нижнего Тагила
Сегодня, 12:37Здоровье и экологияФото: TagilCity.ru

Жители Нижнего Тагила четвертые сутки жалуются на «запах тухлых яиц»

Очередные превышения ПДК сероводорода зафиксированы в Нижнем Тагиле.

Уже четвертый день Нижний Тагил задыхается от смога. Ветер развеивает вредные вещества по городу. И если раньше на запах «тухлых яиц» жаловались, в основном с Вагонки, то теперь и из других районов.

Замеры ПДК вредных веществ проводились 31 января. Стационарный экологический пост ПНЗ № 3 на улице Красная, 4 в микрорайоне Красный камень регистрировал в течение дня от 1, 1 до 19,8 предельно-допустимой концентрации сероводорода. ПНЗ № 1 на улице Энтузиастов, 1 в микрорайоне Вагонка Дзержинского района — от 1,1 ПДК до 3,1 ПДК. ПНЗ № 4 в Тагилстроевском районе на ул. Металлургов, 7 — от 1,1 ПДК до 4,8 ПДК.

Напомним, сероводород при выбросе в атмосферу может превращаться в серную кислоту и выливаться на землю в виде капель дождя. Длительное и систематическое воздействие этого газа на организм приводит к ослаблению иммунной защиты и, как следствие этого, к тяжелым заболеваниям дыхательной и нервной систем.

По данным экологического мониторинга, больше всего сероводорода за прошлый год выбросил ЕВРАЗ — 73,1 тонны, так как этот газ используется в коксохимическом производстве. На остальные предприятия пришлось до 200 килограммов, в общем.

Сюжеты:
ЭкологияЭксклюзивНижний Тагил
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